Lavrov: Izbegavati postupke koji će ići prema linijama podela

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da Srbija i Rusija imaju zajedničku poziciju kad jer reč o neophodnosti da se na Balkanu izbegnu postupci koja će dovoditi do novih linija podela.Lavrov je u Sočiju posle razgovora sa srpskim ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem rekao da kosovski Albanci ne realizuju sporazume sa Srbijom i da se Rusija zalaže za potpuno i direktno sprovođenje Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN."Generalno mi sa Srbijom imamo zajednički stav da je potrebno izbegavati bilo koje postupke koji bi mogli da dovedu do novih linija razdvajanja na Balkanu i koji podržavaju princip 'ili sa nama ili protiv nas'", rekao je Lavrov.Dačić je rekao da je rešenje za Kosovo nemoguće bez podrške Rusije i da on i predsednik Srbije Aleksandar Vučić redovno informišu rusko rukovodstvo o toku dijaloga s Prištinom.Odgovarajući na pitanje novinara Dačić je rekao da će kosovski Albanci dobiti Preševsku dolinu, s većinskim albanskim stanovništvom na jugu centralne Srbije, "kad na vrbi rodi grožđe".Lavrov je ocenio i da je Beograd konstruktivan u pregovorima s Prištinom, što se ne može reći za poziciju kosovskih Albanaca."Oni ne ispunjavaju sporazume koji su postignuti i smatramo da EU mora u punoj meri da shvati svoju odgovornost za takvu situaciju i da radi na realizaciji spomenute rezolucije Saveta bezbednosti UN", rekao je šef ruske diplomatije.On je pozvao snage NATO-a na Kosovu i misiju EU da "ne dozvole nasilje i vandalizam na Kosovu nad Srbima i verskim objektima"."Ubeđen sam da bezbedna budućnost Balkana može da se postigne u okviru ravnopravne opšteevropske saradnje za šta se principijalno zalažu i Rusija i Srbija. Mi ćemo i dalje forsirati takve pristupe u okviru UN, OEBS-a, Saveta Evrope i na drugim multilateralnim forumima", rekao je Lavrov.Dačić je optužio Zapad za dvojake standarde i rekao da Srbija bez podrške Rusije ne bi mogla da odbrani nacionalne interese i teritorijalni integritet, kao i da će Srbija isto tako pružati podršku Rusiji. "Srbija se nije pridružila, niti će se pridružiti, sankcijama protiv Rusije i ruskog naroda", rekao je srpski ministar."Kao što je i Sergej rekao, albanska strana nije ispunila ništa od dogovora. Mi želimo da se napravi kompromis, da se dođe do dogovora ali očigledno je da postoje dvostruki standardi, naročito na Zapadu, koji Prištini gledaju kroz prste kada je reč o njihovim obavezama", rekao je Dačić.Šef srpske diplomatije je dodao da je došlo i do promene kod nekih zemalja na Zapadu koje sada dozvoljavaju da se priča o kompromisnom rešenju.Dačić je dodao da se Srbija priprema za posetu predsednika Rusija Vladimira Putina, što je, prema njegovim rečima, za Srbiju "događaj od prvorazrednog značaja". Lavrov je dodao da su u toku pripreme za posetu ruskog predsednika Srbiji.