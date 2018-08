Pretežno sunčano i toplo vreme

Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, mogući su pljuskovi sa grmljavinom.Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura od 14 do 21, najviša do 30 do 34 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Posle podne u pojedinim delovima grada pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temperatura biće 21 stepen, a najviša 33 stepena. PovolŃ�na biometeorološka situacija. Oprez se savetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Mogući...