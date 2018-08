"Pripajanje tri opštine Kosovu nije tema u Briselu"

Beograd -- Pripajanje tri opštine - Bujanovca, Preševa i Medveđe - Kosovu neće biti tema na stolu u Briselu, uveren je predsednik Koordinacionog tela Zoran Stanković.

B92 pre 14 minuta | Â Tanjug

Stanković je u intervjuu za televiziju N1 rekao da mu je to potvrđeno u razgovorima s međunarodnim predstavnicima i dodao da su glavni problem albanske manjine udžbenici, ali da odgovornost nije na organima Srbije. "U najnovijim razgovorima koje imamo kažu da nema razmena teritorija, jer bi to povuklo lavinu ne samo na Balkanu. To su stavovi zemalja koje odlučuju i koje imaju dominantan uticaj u UN", kaže Stanković, koji je...