Bio je najmlađi pilot u eskadrili migova 29 Vojske Jugoslavije: Sestra pilota Radosavljevića: Beskrajno sam ponosna i tužna

"Prošlo je gotovo 20 godina, dug je to period a zaborav preti i zato mi mnogo znači ako jedan od remontovanih "migova 29" ponese ime po mom bratu, pilotu Zoranu Radosavljeviću", kaže Snežana Radosavljević Mažibrada za Večernje novosti. - Iako njegovo ime nose regata i jedna ulica u Batajnici, to što će se baš "mig 29" zvati po njemu čini me istovremeno beskrajno ponosnom i tužnom. Jer moj Zoran je bio najmlađi pilot u eskadrili migova 29...