Austrijanca 42 puta "uhvatio" isti radar

Ovaj pekar iz Frizaha, koji je pre par nedelja našao posao u Klagenfurtu, vozio je nakon svake noćne smene istim putem do kuće. Na tom putu se nalazi jedan stacionarni radar i zona sa ograničenjem od 30 kilometara na čas, a Valner to nije video. "Nisam video da prolazim kroz zonu sa tim ograničenjem. Uvek je bilo mračno, a ja sam bio veoma umoran", objasnio je on svoj peh. Par nedelja kasnije Valner je poštom dobio brojne kazne, a očekuje...