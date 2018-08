Vulin za RTS: Analiza stručnjaka pa odluka o obaveznom vojnom roku

Ministarstvo odbrane radi studiju o svim modalitetima i mogućnostima vraćanja obaveze služenja vojnog roka. Gostujući u Dnevbniku RTS-a, ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je da u skladu sa naređenjem vrhovnog komandanta VS Aleksandra Vučića Ministarstvo odbrane radi sveobuhvatnu analizu u kojoj bi se došlo do odgovarajućih zaključaka da li potrebno ponovno uveđenje obaveznog služenja vojnog roka i koliko bi to koštalo, kakve su koristi...