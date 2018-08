"Tri meseca vojske koštalo bi državu 100 miliona evra"

To je izjavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. "Đorđević je rekao da bi košalo 600 miliona evra, ali je računao da će da traje godinu dana. Znači ako je pola od toga (šest meseci), onda je već 300 miliona", rekao je Vučić novinarima u Gerontološkom centru na Bežanijskoj kosi u Beogradu. Vučić je rekao da je Đorđević računao i da bi moralo da dođe do obnove infrastrukture, nabavke kreveta i ostalih stvari, ali da on misli da je to...