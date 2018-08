Vučić: Povećanje penzija od oktobra

Beta pre 9 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vućič najavio je danas da će penzije biti povećane od oktobra ove godine."Već 10. novembra dobićete veće penzije i to je dobra vest za svakog penzionera u Srbiji", rekao je Vučić tokom obilaska Gerontološkog centra Beograd na Bežanijskoj kosi i dodao da ima dovoljno novca i da nije potreban rebalans budžeta.On je najavio da će Zakon o smanjenju penzija biti ukinut u narednih mesec do mesec i po dana, a da će penzije biti povećane i onima koji imaju niže penzije."Oni koji su ranije imali visoke penzije 70.000 dinara, imaće 78.000 dinara, ko je imao 90.000 imaće 99.000 dinara, koji su imali 30.000 dinara gledaćemo da novim povećanjem od oko pet odsto to dođe do 34.000 ili 35.000 dinara", rekao je Vučić.On je najavio da će plate u javnom sektoru biti povećane od decembra.Đorđević pravio procenu troškova na vojni rok od godinu dana, cena je manjaPredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je ranija procena tadašnjeg ministra odbrane Zorana Đorđevića da bi ponovno uvođenje vojnog roka koštalo 600 miliona evra urađena na osnovu pretpostavke da bi vojni rok trajao godinu dana."Đorđević je rekao da bi košalo 600 miliona evra, ali je računao da će da traje godinu dana. Znači ako je pola od toga (šest meseci), onda je već 300 miliona", rekao je Vučić novinarima u Gerontološkom centru na Bežanijskoj kosi u Beogradu.Vučić je rekao da je Đorđević računao i da bi moralo da dođe do obnove infrastrukture, nabavke kreveta i ostalih stvari ali da on misli da je to jednokratna investicija i da ne mora nužno da uđe u ukupnu cenu služenja vojnog roka jer se to neće raditi u svakoj generaciji."Ali o tome ćemo da odlučujemo kada dođe vreme za to, u skladu sa interesima države", rekao je Vučić.Beograd i Priština nisu ni blizu dogovoraPredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Beograd i Priština nisu ni blizu dogovora, ali da će obavestiti građane ako do dogovora dođe i da će predstaviti taj sporazum."Vrlo je teško postići bilo kakav dogovor. Nismo blizu dogovora, dogovora nema... Da smo mi blizu rešenja nismo, mnogo smo daleko... Ako bude došlo do dogovora obavestiću narod kompletno", rekao je Vučić.Upitan o tome što Albanci iz Bujanovca, Preševa i Medveđe idu u Tiranu na razgovore, Vučić je rekao da nema strahove "od kandidovanja tema i želja mnogih koje se nisu promenile"."Da sačekamo rezultate pa da vidimo ko je šta dobio, a šta izgubio. U eventualnom sporazumu sa Albancima moramo da znamo da smo svi pomalo izgubili", rekao je Vučić novinarima na Bežanijskoj kosi.On je dodao da će narednih dana videti i predsednika Kosova Hašima Tačija i premijera Albanije Edija Ramu.