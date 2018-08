BEOGRAD - U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo, ali će posle podne lokalni razvoj oblačnosti ponegde usloviti kratkotrajne pljuskove i grmljavinu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Duvaće slab do umeren vetar, koji će u košavskom području i planinskim predelima istočne Srbije povremeno biti jak. Jutarnja temperatura biće od 13 do 22 stepena, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena. I u Beogradu će...