U Srbiji sutra naoblačenje s kišom grmljavinom i osetnim padom temperature

RHMZ je upozorio da se sutra lokalno očekuju kratkotrajne vremenske nepogode praćene obilnim padavinama, gradom i olujnim vetrom. U većem delu zemlje duvaće slab do umeren vetar, koji će od sredine dana u Vojvodini, a posle podne i uveče u Pomoravlju i Timočkoj Krajini, povremeno biti jak. Najniža temperatura biće od 14 do 21 stepen, a najviša od 24 na severozapadu do 33 stepena na istoku i jugoistoku. U Beogradu će sutra pre podne biti...