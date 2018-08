Uživajte u lepom vremenu još danas, od sutra nepogode

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo. Ujutru na severu, posle podne, uveče i u toku noći i na zapadu i jugu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab, ujutru na jugu Banata umeren, jugoistočni, na severozapadu severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 22 C, najviša dnevna od 30 do 34 C. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 22, najviša dnevna oko 33...