Liga 1: Bordo u 90+2 srušio "Kneževe"

"Žirondinci" su do sva tri boda došli u nadoknadi vremena, pošto je Fransoa Kamano svojim drugim pogotkom savladao Benalja. Ovo je bio prvi trijumf za Bordo u sezoni, dok je Monako pretrpeo prvi poraz. Domaći fudbaleri do prednosti su došli u 48. minutu kada je pomenuti Kamano realizovao jedaneasterac. Brzo su gosti došli do izjednačenja, pošto je Pjetro Pelegri u 63. minutu bio precizan. Bordo je do tri boda mogao u 86. minutu, ali je...