Popović: Neću se izviniti LGBT osobama

To je izjavio ministar za inovacije i tehnološki razvoj i predsednik Srpske narodne partije Nenad Popović. "Glavno je pitanje zašto je poverenica spavala četiri meseca, i ko je to naglo probudio da donese ovakvu odluku pred održavanje gej parade u Beogradu 16. septembra", naveo je on u saopštenju. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je pre nekoliko dana saopštila da je izdala mišljenje da je Popović prekršio Zakon o zabrani diskriminisao...