Fetel: Uživao sam u trci u Belgiji

Vozač Ferarija Sebastijan Fetel rekao je da je uživao u današnjoj pobedi u trci Formule 1 za Veliku nagradu Belgije.Fetel je danas pobedio u Belgiji, nakon što je u prvom krugu obišao vozača Mercedesa Luisa Hamiltona. Nemac do kraja nije imao problema i ostvario je 52. pobedu u karijeri, čime je pretekao Alana Prosta."Da, imam više pobeda od Alana Prosta. Dobro sam startovao, nisam siguran da li me je Luis video, pošto me je gurnuo u levu stranu u prvom krugu. Ali, nakon što sam prošle godine ostao bez pobede, ove godine se sve okrenulo, ove godine je bolje", rekao je Fetel posle trke.On je rekao da se opustio čim je poveo u trci i da je posle toga sve bilo lakše."Dobro sam startovao posle 'sejfti kara', posle toga je bilo lagano. Sve smo preokrenuli i kontrolisali smo trku. Imao sam sreće što nisam izgubio mnogo vremena u saobraćaju na stazi. U poslednjih 15 krugova Luis se nije zaista trudio, a nisam ni ja. Uživao sam u trci, dobro je provesti mnogo vremena na ovoj stazi, a ja u tome uvek uživam u brzom bolidu", naveo je četvorostruki svetski prvak.Aktuelni šampion Hamilton zauzeo je drugo mesto, a startovao je sa pol pozicije. On je na kraju trke, po izlasku iz bolida, nekoliko sekundi gledao u bolid Ferarija."Čestitam Sebu. Uradio sam sve što sam mogao, ali on je bio dobar. Prošao je pored mene kao da nisam bio tamo. Moramo da nastavimo naporno da radimo da vidimo šta možemo da uradimo. Oni imaju nekoliko trikova u bolidima, uradio sam šta sam mogao, mi smo uradili sve što smo mogli. Postizao je vremena koje ja nisam mogao, a onda sam shvatio da je sasvim razumno sačuvati motor", naveo je on."Znali smo da u poslednje četiri trke imaju nešto u svojim bolidima što im omogućava da budu brži na ravnini", dodao je Hamilton.Upitan da li misli da Ferari zaobilazi pravila, Hamilton je odgovorio odrično."Svi imamo trikove u našim bolidima. Trik je samo reč za nešto posebno", dodao je četvorostruki svetski prvak.Treće mesto zauzeo je vozač Red Bula Maks Verstapen."Bilo je pomalo dosadno, posebno posle 10, 12 krugova. Na početku je bio haotično, ali smo izbegli sve što se dešavalo. Obavio sam svoj posao i popeo se na podijum. Zadovoljan sam", rekao je Verstapen.