Ivanić: Ako povezujete Srpsku i Kosovo, onda se jednog odričete

Član Predsedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić ocenio je da ne treba povezivati pitanja Kosova i Republike Srpske, jer se na taj način Srbija jednog od ta dva odriče, navodeći da ako je Kosovo Srbija, onda to ne može biti i Republika Srpska.On je u intervjuu za izdanje dnevnog lista "Politika" od nedelje naveo da je svestan da je 90 odsto ljudi za nezavisnost Republike Srpske, ali da treba videti šta je realno, a šta nosi rizik."Nemamo moćne prijatelje da želju za nezavisnošću sprovedemo u delo. Ko bi nas podržao? Srbija voli Republiku Srpsku, ali je rukovodstvo Srbije jasno i glasno reklo da neće uraditi ništa protiv integriteta dejtonske Bosne i Hercegovine. I Rusija je čvrsto saopština da stoji iza Dejtona. Što se tiče Kosova, verujem da će Srbija uspeti da pokaže da kosovsko rešenje može biti trajno samo ako Srbiaj iz toga izađe potpuno čistog obraza", rekao je Ivanić.Upitan o tome da li misli o odnosu međunarodne zajednice prema Srbima u Republici Srpskoj i Albancima na Kosovu, Ivanić je pitao koliko su dugo Albanci imali autonomnu pokrajinu i dodao da Srbi imaju Republiku Srpsku "dvadesetak i nešto godina"."Tu se krije odgovor i o mogućim budućim dešavanjima. Ako nešto nije realno danas, ne znači da će tako ostati u veremenu koje dolazi", rekao je Ivanić i dodao da ako Bošnjaci ne shvate da Srbi u BiH treba da se osećaju prijatno i tu vide svoj interes, "tenzije i sukobi neće nestati".Ivanić je rekao i da Republika Srpska nema problem sa međunarodnom zajednicom, već to ima predsednik tog entiteta Milorad Dodik i to "na ličnoj osnovi".