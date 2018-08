Vučić: Teško do dogovora, velike razlike izmedju mene i Tačija

"Neće to ići lako i nije to jednostavno. Obojica znamo koliko su velike razlike između nas u pokušaju pronalaženja bilo kakvog kompromisa", rekao je Vučić novinarima u Austriji. On je dodao da je njegov pesimizam zasnovan na "realnom stanju". Vučić je rekao da će svaki dogovor biti težak za Srbiju, ali da neće biti "ponižavajući". On je ponovio da ako cela Evropska unija ne podrži dogovor, do njega neće ni doći. "Ne plašim se da će svaki...