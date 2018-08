Tači: Došlo vreme za pravno obavezujući sporazum sa Srbijom

Beta pre 2 sata

Kosovo mora da završi sukobe sa Srbijom na stalan i održiv način, a rešavanje bilateralnih sporova sa Srbijom je preduslov članstva u EU i NATO-u, naveo je predsednik Kosova Hašim Tači.On je u intervjuu za portal Juropien Vestern Balkans (www.europeanwesternbalkans.com), odgovarajući na pitanje o "teritorijalnim korekcijama", rekao da je došlo vreme za konačni i pravno obavezujući sporazum, pod kojim podrazumeva definisanje granica i priznavanje Kosova u UN."Spreman sam da o rešenju razgovaram sa bilo kim kako bih garantovao perspektivu Kosova kao člana evroatlantske porodice naroda... Ja sam protiv etničkih granica, ali nisam naivan. Znam da bi Srbija najradije odugovlačila sa neizbežnim priznanjem Kosova. (Srbija) želi da zadrži status kvo, ali takvo stanje više nije moguće održavati", rekao je Tači.On je naveo i da su građani Preševa, Bujanovca i Medveđe 1992. godine na referendumu izrazili želju da se pridruže Kosovu i da bi uključivanje te teme u tekući dijalog "moglo da reši još jednu tačku potencijalnog sukoba"."Ali mi smo daleko od bilo kakvog dogovora. Očekujem veliki uticaj Vašingtona Brisela, Berlina i Pariza kako bi se došlo do međusobno prihvatljivog rešenja, koje će takođe dovesti do uzajamnog priznanja", rekao je Tači, i dodao da su "zapadni partneri" otvoreni za kreativna i progresivna rešenja kako bi se taj cilj postigao.Po njegovim rečima, sve zemlje Zapadnog Balkana imaju otvoreni put za pridruživanje EU, ali niko od njih neće moći da joj se pridruži pre nego što otvorena bilateralna pitanja ne budu rešena, što bi uključivalo međusono razgraničenje."Ovo je postalo veoma jasno na raznim forumima. Za Kosovo to znači da moramo nastaviti sa dijalogom i procesom pomirenja", rekao je Tači.On je naveo i da je Kosovo ispunilo uslove za viznu liberalizaciju, pored toga što im je predočeno više uslova nego bilo kojoj državi u regionu, što je ukjučivalo demarkaciju granice sa Crnom Gorom i rigoroznije dokazivanje napretka u borbi protiv organizovanog kriminala."Ovaj proces nije bio fer. Zemlje poput Kolumbije, Ukrajine i Moldavije, kao i naši susedi na Balkanu, već uživaju liberalizaciju viznog režima sa šengenskom zonom, ali život i politika kao i proces evropskih integracija nisu uvek fer", kazao je Tači, dodavši da je očekuje da će Evropski parlament i države članice uz predstojećim mesecima "priznati napredak i posvećenost Kosova (po tom pitanju)".