Del Potro: Volim Novaka, bio je frustiran, sad može do broja 1

Nakon 18 meseci problema sa povredom i formom, Đoković je ovog leta osvojio Vimbldon i Sinsinati i najavio povratak u vrh ATP liste. Uoči US Opena je stigao do šestog mesta, ali do kraja sezone ne brani nijedan bod na turnirima. "Verujem u njega. Znam da mora da osvoji sve da bi opet bio prvi na svetu. Ali znam dobro i kroz šta je prošao da bi ponovo bio u ovoj poziciji. Bio je mnogo frustriran zbog povrede i na početku godine rano je gubio...