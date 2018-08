Murinjo zahteva poštovanje: Znate li koliko titula imam?

Portugalac je posle poraza od Totenhema (3:0) na Old Trafordu nakon nekoliko minuta temperamentnog govora napustio pres konferenciju. Murinjo je u ponedeljak uveče doživeo najteži poraz na domaćem terenu u karijeri, a Junajted ima najgori start u poslednjih 25 godina. "Koji je bio rezultat? 3:0. Šta to znači? Tri nula", ponovio je Murinjo pokazujući tri prsta, "To znači i tri Premijer lige. Osvojio sam više Premijer liga nego svih ostalih...