Rama najavio: "Er Albanija" leteće Tirana - Priština

Crnogorski sajt investitor.me prenosi navode albanskih medija da je Rama u prošlonedeljnoj najavi predstavio i buduće letove za Podgoricu, Skoplje, Sarajevo i Zagreb. Navodi se da je Rama rekao da će promotivni let "Er Albanije" biti 31. avgusta i to od Tirane do Istanbula, avionom "Erbas 319". Albanska nacionalna aviokompanija osnovana je u novembru prošle godine uz pomoć turskog avioprevoznika "Turkiš erlajnz", koji poseduje 49 odsto akcija,...