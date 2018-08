Dačić: Srbiji se pruža istorijska prilika da dobije nešto za svoj narod na KiM

Beta pre 12 sati

Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da se Srbiji pruža istorijska prilika da dobije nešto za svoj narod i građane na Kosovu i Metohiji."Ovde je reč hoćemo li nešto da dobijemo ili ćemo sve da izgubimo", rekao je Dačić za RTS i dodao da ta prilika može i da se odbije, ali da "ne treba da se pravimo nevešti jer niko ne nudi da Kosovo celo ostane u granicama Srbije".On je naveo da će se tek voditi dijalog Beograda i Prištine i iznositi moguća rešenja.Upitan zna li su šta su pričali američki predsednik Donad Tramp i nemačka kancelarka Anegla Merkel govoreći o Zapadnom Balkanu, Dačić je kazao da je teško razgovarati o Zapadnom Balkanu, a da se ne razgovara o Kosovu."To je postala tema o kojoj se ponovo govori i to je jedna od najboljih dokaza koliko smo uspeli da promenimo zacementiranu poziciju zapadnih zemlja, jer to nije bila tema o kojoj se diskutovalo u prethodnom periodu jer su zapadne zemlje smatrale da je to pitanje rešeno", rekao je Dačić.