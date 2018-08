Posle podne prestanak padavina

Posle podne i uveče prestanak padavina i delimicno razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 stepena C do 19 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 28 stepena C, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. U Beogradu će danas ujutru biti umereno oblacno, a od sredine dana pretezno suncano. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 27 stepeni C. U sredu...