Tači ostaje i bez podrške stranaka vladajuće koalicije

Predsednik Kosova Hašim Tači nema podršku ni dve stranke vladajuće koalicije za promenu odnosno korekciju granica, dok istovremeno opozicija danas predaje zahtev za održavanje vanredne sednice Skupštine Kosova na kojoj će se zabraniti predsedniku Kosova da u dijalogu o normalizaciji odnosa sa Srbijom razgovara o podeli ili o korekciji granica.Protiv podele ili korekcije granica su se izjasnile i Alijansa za budućnost Kosova, premijera Ramuša Haradinaja i Socijaldemokratska inicijativa zamenika premijera Fatmira Ljimaja, koje su deo vladajuće koalicije.Premijer Haradinaj je juče izjavio kako se u dijalogu sa Srbijom teži pravno obavezujućem sporazumu o međusobnom priznanju i da granica i teritorija nisu teme o kojima se može razgovarati."Stav moje Vlade je da mi stremimo pravno obavezujućem sporazumu i međusobnom priznanju Kosova i Srbije. Granice i teritorija nisu teme za diskusiju. Niko na Kosovu nema mandat da o tome diskutuje. Mislim da je to što govori predsednik na nivou retorike odnosno protiv retorike. Nadam se da je tako, ako je drugačije onda imamo ozbiljan problem", kazao je juče Haradinaj.On je rekao da će Vlada podržati zahtev opozicije da se predsedniku Tačiju zabrani da u dijalogu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem ili bilo kim drugim razgovara o granicama Kosova."Mi imamo i dobro obeležene granice sa Srbijom. Razgovor o granici predstavlja povratak nazad, to je gubitak za Kosovo. Imamo 20 godina investicija NATO-a na Kosovu. Ovo liči na razgovore koji su izazvali tragedije u bivšoj Jugoslaviji", kazao je Haradinaj.I poslanik Skupštine Kosova i generalni sekretar Socijaldemokratske inicijative Bilal Šerifi se oštro suprostavio ideji o podeli ili korekciji granica i pri tome istakao da je zadnji trenutak da političke snage i institucije Kosova izađu sa jedinstvenim stavom o pokušajima da se na stolu razgovora u Briselu stavi i pitanje teritorijalnog integriteta Kosova."Hašim Tači ne predstavlja nikoga sem samog sebe. Ustavna je obaveza svakog od nas da institucije EU i SAD shvate da nikakav sporazum potpisan u tom pravcu neće imati značaja za nezavisnu državu Kosovo", napisao je Šerifi na fejsbuku.On je naveo da Kosovo i ceo region imaju potrebe za mirom, stabilnošću i ekonomskim razvojem i da svaki pokušaj da se razgovara o sada završenim pitanjima podstiče "reakcionarne i ratnohuškačke snage u Srbiji da drže pod stalnom pretnjom mir i sigurnost u ovom delu Evrope".Opozicione stranke Demokratski savez Kosova, Samoopredelenje i Socijaldemokratska partija Kosova su prikupile potpise za zahtev za održavanje vanredne sednice i danas će ih predati sekretarijatu kosovskog parlamenta za zakazivanje vanredne sednice, koja bi trebalo da se održi 4. septembra, tri dana pre susreta predsednika Kosova i Srbije u Briselu.Šef poslaničke grupe Demokratskog saveza Kosova (DSK), Avdulah Hoti je juče rekao da je usaglašen tekst rezolucije u kojoj se kaže da niko nema mandat da pregovara o teritoriji Kosova.Profesor međunarodnog prava, bivši rektor Univerziteta u Prištini i bivši predsednik Ustavnog suda Kosova Enver Hasani kaže da pregovore o konačno pravno obavezujućem sporazumu bez saglasnosti Skupštine ne može voditi predsednik Kosova i da bez saglasnosti Kosova ne može doći do podele ili korekcije granica.U izjavi za agenciju Beta profesor Hasani kaže da sa ustavnog stanovišta predsednik Kosova ne može da voditi pregovore bez saglasnosti Skupštine Kosova."Ja mislim da sa ustavnog stanovišta ne može. A u našem Ustavu ta su pitanja regulisana članom 18. To su pitanja takvog karaktera da traže da zastupnici naroda nadgledaju stvari koje se tiču teritorije, političkih saveza, zaduživanja u inostranstvu i drugo", naveo je Hasani.Kako je naveo, teritorijalne promene koje se događaju uz saglasnost obeju strane su uvek bile i biće dozvoljene, to bio i stav Badinterove komisije i u svakom drugom međunarodnom dokumentu.Prema njegovim rečima, norme koje se odnose na teritorijalni integritet su najstabilnije i najpreciznije norme međunarodnog prava.