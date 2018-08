Vremenska prognoza: U sredu ujutru magla po kotlinama, tokom dana sunčano i toplo

BEOGRAD - Prema prognozama RHZS u Srbiji će u sredu ujutru biti magle po kotlinama i visoravnima, a u toku dana će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab promenljivog smera. Najniža temperatura će se kretati od 12 do 19 stepeni, a najviša od 28 do 31 stepen. U Beogradu će nakon svežeg jutra, u toku dana biti sunčano i toplo, sa slabim vetrom promenljivog smera i temperatorum od 16 stepeni ujutro do 29 tokom dana. Do početka...