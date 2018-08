Pretežno sunčano i toplo, do 31 stepen

Vetar će biti slab promenljivog smera. Najniža temperatura od 12 do 19 stepeni C, a najviša od 28 do 31 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će, nakon svežeg jutra, u toku dana biti sunčano i toplo, sa slabim vetrom promenljivog smera i temperatorum od 16 stepeni ujutro, do 29 C tokom dana. Prema prognozi za narednih sedam dana, do početka naredne nedelje biće pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom...