Dačić: Priština je izgubila podršku velikih

To je za "Blic" rekao ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i dodao da je to dokaz da su se promenile svari, i to u korist Srbije. "Veliki pomak je u pitanju i dokaz da su se promenile stvari. Ipak, teška borba nam još predstoji, a od tih na koje treba i dalje uticati, najbitnija je Nemačka", rekao je Dačić. On se osvrnuo i na izjave koje dolaze iz Prištine, poput one Hašima Tačija da se protivi etničkim granicama, ali da "nije naivan...