U Srbiji će danas ujutru biti sveže, po pojedinim kotlinama i visoravnima kratkotrajna magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Uveče u jugozapadnim i zapadnim, a u toku noći ponegde u centralnim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar će biti slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 11 do 17 C, najviša dnevna od 30 do 33 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu...