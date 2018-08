Han stigao u BG, sutra na otvaranju Žeželjevog mosta FOTO

To je na svom nalogu na Tviteru napisao šef Delegacije EU u Beogradu Sem Fabrici, koji ga je i dočekao. Ranije danas Evropska komisija je najavila da će Han sutra zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem otvoriti Žeželjev most kod Novog Sada. "U subotu komesar za evropsko susedstvo i pregovore o proširenju Johanes Han posetiće Novi Sad kako bi otvorio Žeželjev most zajedno sa Aleksandrom Vučićem predsednikom Srbije", navodi se...