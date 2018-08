"Žeželj čekao Vučića? Kibicuju iz kafića, a nisu mogli"

Radovi na izgradnji novog mosta trajali su više od šest godina. "Čekali smo 19 godina i dočekali da ispravimo jednu veliku istorijsku nepravdu", rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. On je istakao i da je napravljen pomak da Novi Sad normalno funkcioniše. "Sada smo se vratili na ono što su nam oduzeli agresijom 1999. godine, ovde je snažna simbolika", rekao je on. Žeželjev most, prema njegovim rečima, znači i rasterećenje u...