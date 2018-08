Kineska kompanija Zijin izabrana za strateškog partnera za RTB Bor

Beta pre 2 sata

Kinesku kompanija Zijin danas je Vlada Srbije izabrala za strateškog partnera u Rudarsko-topioničarkom basenu (RTB) Bor, saopštio je ministar rudarstva i energetike Srbije Aleksandar Antić.Antić je na konferenciji za novinare rekao da je ta kompanija ponudila kupovinu udela od 63 odsto u RTB-u, biznis plan u vrednosti 1,26 milijardi dolara, uključujući obaveznu investiciju od 350 miliona dolara, izmirenje duga RTB-a od 200 miliona dolara i očuvanje 5.000 radnih mesta.Ugovor sa izabranim strateškim partnerom RTB-a trebalo bi da bude potpisan u septembru a Zijin bi operativno upravljanje kompanijom mogao da preuzme početkom 2019. godine.Antić je kazao da je ponuda kineske kompanije bila ubedljivo bolja od druge pristigle ponude, ruske kompanije Ju gold, koja je ponudila investicioni plan u vrednosti 836 miliona dolara, ali da je za to tražila 65 odsto vlasništva u RTB-u."Situacija je potpuno jasna i tenderska komisija je uputila Vladi Srbije predlog da za strateškog partnera izabere kompaniju Zijin, i Vlada je neposredno pre ove konferencije donela takvu odluku", kazao je Antić.On je kazao da ponuda kinske kompanije podrazumeva i 200 miliona dolara za rešavanje starih dugova prema poveriocima, među kojima je i kreditor topionice, kao i da se do treće godine uloži 320 miliona dolara za rudnik Cerovo, što treba dugoročno da stabilizuje RTB Bor.Antić je rekao da ponuda sadrži i investicije u rudnik Majdanpek, borsku jamu i topionicu.Prema njegovim rečima, stateški partner se obavezao da do treće godine obezbedi punu iskorišćenost kapaciteta topionoce što je oko 80 hiljada tona godišnje, a da do šeste godine proizvodnja kapaciteta topionice bude između 120 i 150 hiljada tona. Dodao je da je trenutna iskorišćenost kapaciteta topionice 43.000 tona.On je naveo da se Vlada pobrinula da se u postavci tendera nametne obaveza da rešavanje problema ekoloških zagađenja bude ostavljena strateškom partneru i da se kineski partner po tom principu obavezao da uloži 136 miliona dolara u ekologiju i rešavanje istorijskih ekoloških problema."Ciljevi kineske kompanije su ambiciozni, ali obavezujući, to je za nas kapitalno važno", rekao je Antić i dodao da svi u Srbiji treba da budu ponosni i da će ugovorom sa kineskom kompanijom biti zaštićeni dugoročni interesi Srbije u ekploataciji rudnog bogatstva, kao i korišćenje lokalne infrastrukture.Prema rečima Antića, uslov da strateški partner preuzme većinsko vlasništvo u RTB-u je uplata najmanje 100 miliona dolara, ali da se iz ponude kompanije Zijin vide da će uplatiti do kraja godine 300 miliona dolara, čeme će steći pravo i da postavi svoj menadžment.On je negirao da postoji bojazan da ugovor sa Zijinom bude na bilo koji način u suprotnosti sa Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji Srbija ima sa Evropskom unijom i da je tenderski postupak bio transparentan i da ne očekuje bilo kakve probleme da se finalizuje.Ministar finansija Siniša Mali je rekao da RTB sa postojećim poslovanjem doprinosi 0,8 odsto godišnjem bruto društvenom proizvodu (BDP) Srbije godišnje, a sa novim investicijama u narednih šest godina i nekoliko puta većom proizvodnjom to učešće će biti duplirano.Prema oceni ministra, uspešnoj privatizaciji RTB-a, posle četiri neuspešna pokušaja, doprinelo je to što su javne finansije stabilizovane."Srbija je među tri evropske zemlje po ekonomskom rastu, a očekujemo da sa investicijama u RTB-u budemo na prvom mestu", rekao je Mali i dodao da rast BDP-a u prvih pest meseci ove godine bio 4,5 odsto, da je suficit u budžetu trenutno 40 milijardi dinara, da je stabilna domaća valuta, da je nastavljen trend pada ušešća javnog duga u BDP-u, a stopa nezaposlenosti pala na 11,9 odsto.Dodao je da država može da podrži strateškog partnera RTB-a tako što će završiti "Dunavski koridor" i investirati više u infrastrukturu.Kompanija Zijin jedan je od najvećih kineskih proizvođača zlata, a druga po veličini u proizvodnji bakarne rude. U devet zemalja zapošljava 17.500 radnika, a prošle godine bila je na 22. poziciji najvrednijih rudarskih kompanija u svetu čije su akcije na berzi.Godišnji poslovni prihod ove firme iznosi 10 milijardi evra (oko 78 milijardi juana), dok čista dobit grupacije dostiže više od 230 miliona evra (oko 1,8 milijardi juana).Komisija koja sprovodi tender za izbor strateškog partnera za RTB Bor otvorila je u utorak dve ponude koje su ispunile tražene uslove - Zijina i ruske firme Ju gold.Ruska rudarska kompanija Ju gold osnovana je još 1976. godine, a tokom procesa privatizacije kupio ju je ruski milijarder Konstantin Strukov. U Rusiji ima sedam rudnika zlata i u toj delatnosti je među tri najveće ruske kompanije.Rok za dostavljanje ponuda za RTB Bor koji zapošljava oko 5.000 ljudi istekao je 20. avgusta.Tenderom je bilo predviđeno da strateški partner RTB-a za udeo u vlasništvu te kompanije mora da investira najmanje 350 miliona dolara, ali nije definisan vlasnički udeo RTB-a koji država iznosi na prodaju.Podnosilac ponuda mogla je biti domaća ili strana kompanija koja se najmanje 10 godina bavi eksploatacijom ili proizvodnjom bakra ili ostalih plemenitih metala. Ponude za strateško partnerstvo s RTB Bor, osim ove dve kompanije, dostavio je i kanadski Dajmond fild, ali je ta kompanija ispala iz trke zbog nepotpune dokumentacije.