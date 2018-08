Auto-put i brzi put Ruma-Šabac-Loznica do 2020.

Mihajlović je rekla da će od Rume do Šapca biti izgrađen auto-put, a od Šapca do Loznice brzi put koji će biti pušten u saobraćaj 2020.godine. "Ovom delu Srbije je to neophodno za privredni razvoj", poručila je Mihajlović u Loznici gde je danas svečano puštena u saobraćaj rekonstruisana železnička pruga Šabac-Loznica-Brasina. Ministarka je navela da su sklopljeni ugovori o izradi projektno-tehničke dokumentacije za auto-put i brzu...