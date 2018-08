Dačić: Nisam siguran da i druga strana želi kompromisno rešenje

"Nisam siguran da i druga strana to želi”, rekao je Dačić na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova EU kojima su se u Beču pridružili i šefovi diplomatija zemalja kandidata. Dolazeći na sastanak, Dačić je rekao da smatra da bi to bilo u najboljem interesu i srpskog i albanskog naroda. "To bi doprinelo stabilnosti čitavog regiona i otvorilo put u smislu članstva u EU”, poručio je Dačić. On je međutim izrazio sumnju u namere...