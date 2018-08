Dačić: Nisam siguran da i druga strana želi kompromis

Dačić je, uoči nefomalnog sastanka ministara inostranih poslova zemalja članica EU i država kandidata za članstva u Beču, rekao da je kompromisno rešenje dve strane u najboljem interesu srpskog i albanskog naroda i stabilnosti regiona. To bi značilo i otvoren put u smislu evropskih integracija i članstva u Evropskoj uniji. Rano je govoriti kada će to biti i da li će doći jer nisam siguran da i druga strana to želi, rekao je...