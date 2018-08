Dačić o Kosovu: Nisam siguran da i druga strana želi kompromisno rešenje

Srbija je posvećena pronaleženju kompromisnog rešenja između Beograda i Prištine za rešenje pitanja Kosova, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u petak u Beču i dodao da je još rano govoriti o tome kada će to biti i da li će do toga doći. "Nisam siguran da i druga strana to želi”, rekao je Dačić na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova EU kojima su se u Beču pridružili i šefovi diplomatija zemalja kandidata. Dolazeći...