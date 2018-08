Vremenska prognoza: U petak promenljivo oblačno i toplo, temperatura do 32 stepena

BEOGRAD - Vreme u Srbiji u petak će biti promenljivo oblačno i toplo, s lokalnim pljuskovima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Jutarnja temperatura od 14 do 19 a najviša dnevna od 29 do 32 stepena. I u Beogradu će biti promenljivo oblačno i toplo, s temperaturama od 19 do 30 stepeni. Narednih dana će biti pretežno sunčano i toplo uz pojavu kratkotrajnih pljuskova, dok se početkom naredne nedelje očekuje svežije...