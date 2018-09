Sunčano i toplo, poslepodne i uveče oblačno

Očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom s najvećom verovatnoćom u brdsko-planinskim predelima, kao i na severozapadu zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju jak. Jutarnja temperatura kretaće se od 14 na jugu do 23 stepena Celzijusa na jugu Banata, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena. U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo uz slab...