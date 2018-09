Han: Most je simbol evropske budućnosti Srbije

Beta pre 8 sati

Komesar EU za proširenje Johanes Han rekao je danas na ceremoniji otvaranju Žeželjevog mosta u Novom Sadu da je taj most najbolji simbol procesa evrointgracija i da je simbol evropske budućnsoti Srbije."Ne mogu da zamislim bolji simbol od mosta za proces evrointegracija. Ovaj divan most povezuje dve stane reke ali isto tako i vašu zemlju sa susedima i Evropskom unijom i evropskom porodicom", rekao je Han na ceremoniji otvaranja mosta zajedno s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.Han je rekao da on i predsednik Srbije nisu tu samo da otvore jedan infrastrukturni objekat, već most koji je "simboličan za evropsku budućnost" Srbije."Danas sedimo jedan pored drugog kao partneri, Sribja napreduje na putu ka EU, mi gradimo mostove s vama, ne samo za vas", rekao je Han.Dodao je da će most doneti veliku dobrobit za Novi Sad, da će imati veliki uticaj na kvalitet života građana, saobracaj će biti brži i lakši i smanjiće zagađenje, kao i da on predstavlja ključnu vezu transevropske železnice. Han je podsetio da je EU za most dala bespovratnih 35 miliona evra ocenivši da je to dobro potrošen novac jer je "investicija za našu zajedničku budućnost"."Ovo je samo mali deo pomoći koji EU pruža Srbiji, od 2007. mi smo dali oko 2,2 milijarde evra u bespovratnim sredstvima a ta suma će porasti na tri milijarde do 2020," rekao je Han.Istakao je da to nisu zajmovi s obavezama već bespovratna sredstva koja EU daje Srbiji za unapređenje kvaliteta života njenih građana u raznim oblastima.Han je rekao da je EU daleko najveći donator Srbije i finansijski je podržava, i da je zato jako ponosan."Mi to radimo jer želimo da se vi približite i pridružite našoj porodici naroda što pre", rekao je Han.Po njegovim rečima, most je primer šta evrointegracije mogu da donesu Srbiji, i da će EU nastaviti da poboljšava život i standard građana Srbije."Evrointegracije nisu apstraktno akademsko pitanje, reč je o vašem prosperitetu, vašem životu, integracija je druga reč za gradnju mostova i sretan sam da s vama gradim ovaj most i s vama ću rado nastaviti da gradim mostove u Srbiji u čitavom ovom božanstvenom regionu", rekao je Han.Vučić: Izgradnjom Žeželjevog mosta ispravljena istorijska nepravdaPredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na otvaranju Žeželjevog mosta za drumski saobraćaj da taj most simoblizuje put brže, moderne, prosperitetne Srbije, ali i ispravljanje istorijske nepravde koja se dogodila NATO bombardovanjem."Ništa nam danas nije više potrebnije nego mostovi, mostovi preko svih naših razlika, kojih je Srbija puna i onih ka našoj budućnosti, ka našim težnjama i ciljevima, ka miru, modernoj i uspešnoj zemlji vrednih ljudi", rekao je Vučić na ceremoniji otvaranja mosta kojoj je prisustvovao veći broj građana.On je kazao da je Žeželjev most preko Dunava simbol "ubrzane, povezane i Srbije iznad provalije".Vučić je kazao da je ponosan što su u izgradnji mosta učestvovali svi - država Srbija, AP Vojvodina i Evropa, prema kojoj se "ponovo pruža posle skoro 20. godina od agresije bez smisla".Evropski komesar za proširenje Johanes Han koji je prisustvovao ceremoniji otvaranja zajedno s Vućićem rekao je da je most simbol evropske budućnosti Srbije. Ovaj divan most povezuje dve stane reke ali isto tako i vašu zemlju sa susedima i Evropskom unijom i evropskom porodicom", rekao je Han na ceremoniji.Vućić se zahvalio EU na sredstvima koje su uložili u oporavak i razvoj zemlje i dodao da je izgadnjom Žeželjevog mosta premošćena velika istorijska razlika i nepravda koja nas je delila."Ovaj most je dokaz kako najčvršći beton i čelik može da bude srušen kada se udruže loše politike - njihova i naša, takođe ovaj most je dokaz da zlo i nesreća mogu da budu prevaziđeni vrednim radom, ozbiljnošću, odgovornošću i dobrim politikama", istakao je Vučić.Vučić se zahvalio i ruskim i kineskim partnerima na investicijama, navodeći da Srbija ide ka Evropi, ali da "ne krije koja je njena politika i ko su njeni prijatelji"."Bez mostova nema našeg puta brzog i sigurnog ka Evropskoj uniji, ka prosperitetu i standardu, sigurnsoti i boljitku koji naša zemlja zaslužuje", rekao je Vučić.On je ponovio da je Srbija na "dobrom putu" i da to dokazuje činjenica da je treća po privrednom rastu u Evropi, a prva po direktnim investicijama u Evropi."Imamo još dosta toga da rešimo što se nakupilo tokom decenija nerada, ali ćemo u tome imati podršku naših prijatelja širom sveta, ali ćemo morati da se okrenemo sebi", poručio je Vučić.Žeželjev most je svečano otvoren puštanjem balona. Prisustvovali su pored Vučića i Hana i šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici, predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković, predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, ministri Srbije, predstavnici diplomatskog kora...Novi most je čelične konstrukcije, nalazi se na pet stubova, dugačak je 474, a širok 31,45 metara.Puna cena mosta je 54 miliona evra, a više od polovine novca dala je Evropska unija.