Han razgovarao s Anom Brnabić

Evropski komesar za proširenje Johanes Han i premijerka Srbije Ana Brnabić razgovarali su danas u Beogradu o narednim koracima u pristupu Srbije EU, dijalogu Srbija-Kosovo i drugim temama.Han je napisao na Tviter nalogu da je imao "vrlo dobar" sastanak s premijerkom Srbije.

On je napisao da su razgovarali o "narednim koracima u pristupnim pregovorima Srbije, dijalogu Srbija-Kosovo, vladavini prava, reviziji Ustava u oblasti pravosuđa i osiguranjima EU oko čelika"



"Pozdravljam osnivanje Zajedničke radne grupe o medijskoj strategiji", napisao je Han.

Han je doputovao sinoć u Beograd i sastao se s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Vučić i Han će danas prisustvovati otvaranju Žeželjevog mosta, u čiju je izgradnju Evropska unija uložila više od 30 miliona evra.

Very good meeting with PM @anabrnabic in #Belgrade. We discussed next steps in the #accession negotiation, dialogue #Serbia - #Kosovo, #RuleofLaw, revision of constitution in area of #judiciary, #EU steel safeguards. Welcome setting up of Joint working group on #mediastrategy. pic.twitter.com/aDmcjIQqYP

— Johannes Hahn (@JHahnEU) September 1, 2018