Sutra pretežno sunčano, uveče kiša

U Srbiji se sutra očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, kasno posle podne, uveče i tokom noći uz promenljivu oblačnost mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo će se na istoku zadržati suvo vreme, a lokalno se očekuje veća količina padavina, oko 20 milimetara za kratak vremenski period, ponegde i više, olujni vetar i pojava grada. Duvaće slab do umeren vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju jak, jugoistočni, uveče na severu i zapadu u skretanju na severozapadni pravac. Jutarnja temperatura kretaće se od 14 do 21 stepen a najviša dnevna od 30 do 34 stepena. U Beogradu će sutra biti...