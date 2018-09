Osnivači Saveza za Srbiju: Politička scena u Srbiji više nije ista

Beta pre 13 sati

Osnivači Saveza za Srbiju ocenili su danas, povodom zvaničnog formiranja tog opozicionog bloka, da politička scena u Srbiji "više nije ista" i da sada "svi opozicioni birači imaju nadu da može doći do promena".U zajedničkoj izjavi povodom današnje osnivačke skupštine Saveza za Srbiju, lideri tog opozicionog bloka su naveli da se nisu okupili samo da bi smenili vlast koju predvodi predsednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić već da bi "smenili politiku ponižavanja svi građana Srbije"."Zato smo prešli sa reči na dela i dogovorili se oko 30 programskih tačaka od čijeg sprovođenja zavisi normalan život svakog građanina. Borba protiv politike siromaštva koju sprovodi aktuelna vlast, slobodni izbori, nezavisni mediji, investiranje u domaću privredu, mere za podsticaj nataliteta i podršku porodicama, ispitivanje porekla imovine i pitanje Kosova i Metohije - tu nema mesta našim ideološkim razlikama. To daje nadu da u Srbiji može doći do promena", stoji u izjavi.Zajedničku izjavu potpisali su bivši predsednik Demokratske stranke i bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, lider Narodne stranke Vuk Jeremić, predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac, lider Dveri Boško Obradović, predsednici Zdrave Srbije i Levice Srbije, Milan Stamatović i Borko Stefanović, predsednik Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović, predsednik Pokreta za preokret Janko Veselinović, predsednik pokreta "Otadžbina" Slaviša Ristić i predsednik Udruženih sindikata Srbije "Sloga" Željko Veselinović.Osnivačka skupština Saveza za Srbiju biće održana danas u 17 časova u beogradskom centru Sava.Lideri tog opozicionog bloka ranije su navodili da će odluke u savezu biti usvajane konsenzusom, da neće imati jednog predsednika, već predsedništvo u kome će biti predstavnici svih deset osnivača, a predsedavajući će se rotirati na svakih mesec dana po azbučnom redu imena članova predsedništva.Pored predsedištva funkcionisaće i posebno telo - Konferencija za Srbiju, koja će raditi kao konsultativni organ Saveza u kome će svi oni koji tomk bloku kasnije pridruže, moći da pronađu svoje mesto.