Srpski veslači Đerić i Slavnić osvojili bronzu na EP za seniore do 23 godine

Beta pre 2 sata

Srpski dubl skul Igor Đerić i Dušan Slavnić osvojili su danas bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u veslanju za seniore do 23 godine u Brestu, u Belorusiji.Đerić i Slavnić osvojili su bronzu rezultatom 6:19,14 minuta.Zlatnu medalju osvojila je grčka posada, a srebrnu veslači iz Poljske.Derić i Slavnić su u Belorusiji debitovali u tom sastavu, a zajedno su trenirali manje od tri nedelje."S obzirom na veoma jaku konkurenciju i na vrlo kratko vreme za uveslavanje ekipe koja nije nikada sedela zajedno u ovom sastavu, moramo da budemo zadovoljni rezultatom u Brestu. Ostvarili smo cilj, a to je da stignemo do evropskog postolja", rekao je trener dubl skula Aleksandar Ivković.Ivkoviću je to 16. odličje u trenerskoj karijeri na najvećim svetskim takmičenjima, drugo u ovoj sezoni, pošto je i četverac doveo do bronze na Evropskom prvenstvu za juniore u Gravelinu.