Šef diplomatije Nemcima: Dižite se iz fotelje, borite se protiv rasizma!

CHEMNITZ, GERMANY — Nemački ministar spoljnih poslova poručio je svojim sunarodnicima u nedelju da su previše lenji kada dođe do borbe protiv rasizma i borbe za demokratiju. "Moramo da ustanemo iz fotelje i otvorimo usta", rekao je Hajko Mas u intervjuu za nemački nedeljnik Bild am zontag. "Našoj generaciji je data sloboda, vladavina prava i demokratija kao poklon. Mi ne moramo da se borimo za to; (sada) mnogo toga uzimamo zdravo za...