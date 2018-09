Na izborima u Majdanpeku do 14.00 glasalo 34,43 odsto birača

Kako je rečeno agenciji Beta, do 14.00 na glasanje je izašlo 5.965 od 17.325 upisanih birača. Najveća izlaznost je u selu Leskovo - 73,16 odsto. Kada je reč o samom Majdanpeku, izlaznost do podneva je 29,36 odsto, u najvećem majdanpečkom selu Rudna glava 36,69 odsto i u Donjem Milanovcu 39,46 odsto. U 12.00 izlaznost je bila 24,64 odsto, do 10.00 na izbore je izašlo 16,3 odsto birača, a do 8.00 izlaznost je bila 3,2 odsto. U Majdanpeku...