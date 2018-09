Večeras i sutra obilne padavine

Kako se navodi u upozorenju, večeras i tokom noći lokalno se očekuje veća količina padavina, oko 20 mm u toku kratkog vremenskog perioda, ponegde i više, olujni vetar i pojava grada, u severnim i zapadnim, a sutra i u ostalim predelima. Danas će se samo na istoku zemlje zadržati suvo. Jutarnja temperatura biće od 14 do 21 C, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo, tokom noći uz...