Dačić: Razgraničenje jedna od ideja, drugih i nema

On je dodao da svi sada otvaraju vrata dijalogu, ali da se sigurno neće raspravljati o dve stvari - da KiM bude autonomija unutar Srbije i da Srbija prizna jednostrano proglašeno Kosovo. "Traži se kompromis. Sada se nalazimo u toj fazi, ali se postavlja pitanje šta je to kompromis. Razgraničenje je jedna od ideja. Ali drugih ideja nema. Baš zato je lavina otpora i u Prištini i u Beogradu", rekao je Dačić za TV Pink. On je ocenio da su tom...