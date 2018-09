Ništa od meča Đokovića i Federera, Milman iznenadio Švajcarca

Beta pre 40 minuta

Australijski teniser Džon Milman plasirao se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva SAD, pošto je rano jutros napravio veliko iznenađenje pobedivši Švajcarca Rodžera Federera sa 3:6, 7:5, 7:6(7), 7:6(3).Milman, trenutno 55. teniser sveta, do najveće pobede u karijeri i prve nad igračem među najboljih 10 na ATP listi stigao je posle nešto više od tri i po sata igre.Federer nikada do sada nije izgubio od protivnika van TOP 50 na Ju Es Openu, a samo jednom u poslednih 13 nastupa na tom turniru nije stigao do četvrtfinala.Petostruki šampion Ju Es Opena je napravio čak 77 neiznuđenih grešaka naspram samo 28 koliko ih je imao Milman. Švajcarac je, takođe, napravio i deset dvostrukih servis grešaka, ukljujučujući i dve u nizu u poslednjem taj-brejku.I pored svega toga Federer je imao šanse da preuzme kontrolu nad mečom, pošto je imao dve set lopte u drugom i jednu u trećem setu.Milman će u četvrtfinalu igrati protiv srpskog tenisera Novaka Đokovića. Njih dvojica su do sada odigrali samo jedan meč i tada je slavio srpski teniser.U četvrtfinale poslednjeg grend slem turnira u sezoni prošle noći se plasirao i Hrvat Marin Čilić, koji je sa 7:6, 6:2, 6:4 pobedio Belgijanca Davida Gofana. Naredni protivnik Čiliću biće Japanac Kei Nišikori.Parovi četvrtfinala:Rafael Nadal - Dominik TimHuan Martin del Potro - Džon IznerMarin Čilić - Kei NišikoriNovak Đoković - Džon Milman