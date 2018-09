Han ne odbacuje razmenu teritorija između Srbije i Kosova

“Ja sam za rešavanje bilo kakvog bilateralnog sukoba, ali svako rešenje mora doprinijeti široj stabilnosti ovog regiona, tako da to bilateralno rešenje ne ide na trošak drugih u regionu. Sada moramo videti širu sliku što znači da, bez obzira kakvo je to rešenje, ono mora biti takvo da ne ide na štetu drugih”, rekao je Han. Na pitanje ne isključuje li zamenu teritorija, Han je odgovorio da to treba ostaviti njima da raspravljaju. “Mislim da...