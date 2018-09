Mirović i Mihajlovićka obišli radove u Čortanovcima

"Gradilište u Čortanovcima, gde su u toku radovi na izgradnji tunela i vijadukta, na deonici pruge Beograd - Budimpešta, trenutno predstavlja najveće gradilište u Srbiji i ponosni smo na to što se već sada jasno vidi da ćemo za tri i po do četiri godine za dvostruko manje vremena putovati od Novog Sada do Beograda“, izjavio je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović. Foto: Pokrajinska vlada Nakon obilaska gradilišta u Čortanovcima,...