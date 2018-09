Čepurin: Putin u Srbiji u oktobru ili novembru

On je najavio da će u oktobru, uoči Putinove posete Srbiji, biti održan međuvladin komitet za saradnju Rusije i Srbije. Čepurin je još rekao da su politički odnosi Srbije i Rusije dobri i da dve zemlje treba više vremena i značaja da posvete ekonomskoj saradnji. On je naveo da je u prvih osam meseci robna razmena Rusije i Srbije povećana za 20 odsto i da se očekuje da će do kraja godine premašiti tri milijarde dolara, kao i da je sa udelom...