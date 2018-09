Nadal posle skoro pet sati borbe u polufinalu Ju Es Opena (VIDEO)

Beta pre 8 sati

Španski teniser Rafael Nadal plasirao se u polufinale Otvorenog prvenstva SAD, pošto je danas posle velike borbe pobedio Austrijanca Dominika Tima sa 0:6, 6:4, 7:5, 6:7(4), 7:6(5).U reprizi finala Rolan Garosa, Nadal je slavio posle četiri sata i 49 minuta igre. Meč pun preokreta i brejk prilika završio se dva sata posle ponoći po lokalnom vremenu."Bila je ovo velika bitka... Žao mi je Dominika. On mi je blizak prijatelj, on je sjajan momak i odličan teniser", rekao je prvi teniser sveta odmah posle meča.Nadal će se za plasman u finale boriti s Argentincem Huanom Martinom del Potrom, šampionom Ju Es Opena iz 2009. godine, koji je u četvrfinalu bio bolji od Amerikanca Džona Iznera posle četiri seta.Posle šokantnog gubitka prvog seta sa 0:6 i sjajne igre Tima, aktuelni šampion Ju Es Opena je uspeo da se oporavi i osvoji naredna dva seta.Austrijanac je prvi stigao do brejka i u četvrtom setu, ali je Nadal vratio brejk i izborio taj-brejk. Tim je dobio taj deo igre sa 7:4 i odveo meč u peti, odlučujući set.U petom setu su teniseri bili sigurni na svoj servis, pa je pobednik ovog maratonskog meča rešen u novom taj-brejku.Nadal je dva puta imao mini brejk prednosti, ali je tu prednost vrlo brzo gubio pre nego što je stigao do prve meč lopte koju je i iskoristio u čemu mu je dosta pomogao i Tim, pošto je smeč poslao u aut.